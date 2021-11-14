Шойгу наградил почетными званиями лучших географов России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу в рамках проведения "Географического диктанта" наградил лучших географов России почетными званиями. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с главной площадки проведения акции - штаб-квартиры РГО ("Русского географического общества") в Москве.

Министр и глава РГО, награждая званием "Заслуженный географ Российской Федерации", подвел также итоги "Географического диктанта". Он отметил, что самый интересный вопрос, на который ему пришлось ответить в рамках акции, был про реку, впадающую сразу в два океана.

В заключение Шойгу поблагодарил всех, принявших участие в написании "Географического диктанта". "Надеюсь, что в следующем году мы поставим очередной рекорд и по количеству площадок, и по количеству участвующих, а самое главное - по заинтересованности людей изучать нашу страну", - заявил он.

"Географический диктант" проходит в воскресенье в седьмой раз, его проводят в трех формах: в очном, дистанционном и онлайн, к нему подключились 120 стран, зарегистрировано более 8,7 тыс. площадок. Военнослужащие и гражданский персонал также Минобороны России принимают участие в акции.