Сезон летней навигации закрыли на Северном речном вокзале в Москве

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. На Северном речном вокзале в Москве закрыли сезон летней речной навигации. В этом году причалы вокзала приняли более 700 тыс. пассажиров, сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы закрыли сезон летней речной навигации на Северном речном вокзале! Это было время круизов и прогулок по другим городам. Теплоходы отправляются на зимовку, а мы готовим вокзал встречать снежные пейзажи",- говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, в этом году от причалов столичного Северного речного вокзала корабли приходили и уходили свыше 11 тыс. раз, а пассажиропоток составил более 700 тыс. человек. "Северный речной вокзал, как и 30 лет назад, стал главным портом Москвы. Наша задача - продолжить развивать круизную навигацию и регулярный речной транспорт. В 2022 году с открытием Южного речного вокзала у москвичей появятся новые направления для путешествий по России", - добавил Ликсутов.

Уточняется, что всего 2 млн человек посетили Северный речной вокзал после окончания реконструкции.

Здание, парк и набережная Северного речного вокзала в Москве открыли для посетителей после реставрации и благоустройства 5 сентября 2020 года ко Дню города.