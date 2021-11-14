Вучич заявил, что Сербия благодарна России за освобождение от фашизма

БЕЛГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Сербский и российский народы на протяжении истории много раз плечом к плечу сражались против врагов, и сербы благодарны Красной армии за освобождение от фашизма. Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", полная версия которого была показана в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"Сербы - это народ, который первым стал сопротивляться турецкому нашествию и примерно 450 лет сопротивлялся и много пострадал из-за этого. Сербы - это народ, который добился своей независимости от турецкой власти через восстания, трудную борьбу, а также боролся с австрийцами, немцами в Первую мировую войну и храбро сражался и победил. И мы потеряли, некоторые говорят даже половину, но точно больше трети мужского населения в Первую мировую войну", - сказал Вучич.

В годы Второй мировой войны, продолжил президент, сербы были "народом с сильнейшей антифашистской традицией во всем регионе". "Сербский народ помогал в значительной мере Красной армии, и мы вместе освободили Белград и не только Белград, мы вместе имели много битв. Я горжусь сербскими воинами, а также я, конечно же, бесконечно благодарен красноармейцам, без которых мы бы не смогли освободить нашу страну, если бы не было Красной армии", - заявил он.

"У нас в Сербии вы никогда не увидите попыток переписывания истории, которые все более очевидны [в мире]. У нас действительно уважается роль и России, и Красной армии во время Второй мировой войны. Мы знаем, что такое фашизм и нацизм, что мы бы не победили их, если бы не участвовал русский народ и другие народы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Мы осознаем это, и мы учим этому наших детей и в будущем будем учить", - подчеркнул сербский лидер.

"Мы, сербы, всегда ревновали, когда читали исследование, говорящее, что в России больше любят болгар или еще какие-то другие народы, чем сербов. И мы всегда спрашивали: вообще возможно ли, чтобы русские кого-то больше любили, чем сербов", - сказал Александар Вучич.

Память о войне

В Сербии с большим уважением относятся к России и русской помощи в обеих мировых войнах. В сербской столице расположен комплекс "Русский некрополь", который является одним из крупнейших русских кладбищ в мире. Здесь покоятся свыше 3 тыс. русских, в том числе 627 солдат, погибших в Первую мировую войну.

При освобождении Югославии во время Второй мировой войны погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров. Потери Сербии за время оккупации составили до 30% населения - около 1,7 млн человек. Партизанское движение Югославии сыграло значительную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта в решительные моменты Второй мировой. Большие потери сербский народ понес в нацистских концлагерях: только в системе лагерей смерти Ясеновац были уничтожены до 700 тыс. человек.

В Сербии находятся девять больших мемориальных комплексов, посвященных советским воинам: в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным из них является мемориальный комплекс, посвященный освободителям Белграда. Он расположен вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции. Там покоятся останки 818 солдат Красной армии и 1 395 югославских партизан. В декабре 2020 года в Парке освободителей был зажжен первый в Сербии Вечный огонь.