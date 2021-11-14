Российские и немецкие дипломаты впервые совместно посетили военное кладбище в Харькове

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Представители генерального консульства России в Харькове совместно с немецкими и польскими коллегами приняли участие в церемонии возложения венков на городском германском военном кладбище. Мероприятие приурочено ко Дню народной скорби - государственному дню памяти в Германии.

Руководитель генконсульства России Игорь Демяненко в беседе с корреспондентом ТАСС в воскресенье отметил, что российские дипломаты по приглашению генерального консула ФРГ в Донецке с временным офисом в Днепре Тани Байер участвуют в таком мероприятии совместно с европейскими коллегами и представителями украинской местной власти впервые.

Участники памятного мероприятия - около 30 человек - собрались на Соборном военном немецком кладбище в Харькове на территории 17-го городского кладбища, где возложили венки и отдали дань памяти всем погибшим солдатам в годы Второй мировой войны минутой молчания. Там же состоялся молебен. "На кладбище расположено порядка 150-160 мемориальных плит со списками погибших солдат", - сказал Демяненко. По приблизительным подсчетам, сообщил генконсул, здесь захоронены останки около 50 тыс. человек.

"К сожалению, в своей речи генконсул ФРГ не смогла удержаться, чтобы не упомянуть о нынешнем гражданском конфликте на востоке Украины и о Крыме, хотя это никакого отношения к немецкому всенародному Дню памяти явно не имеет", - отметил российский дипломат, добавив, что "после такого мероприятия с еще большей актуальностью звучат слова лауреата Нобелевской премии мира Альберта Швейцера о том, что "солдатские могилы - это великие проповедники мира".

Военное кладбище в Харькове было открыто в 1998 году. "Тут лежат немецкие солдаты. Помните про них и про жертвы всех войн. Их судьбы призывают нас к примирению", - написано на плите кладбища. Россия и Германия на постоянной основе осуществляют совместные проекты в военно-мемориальной и научно-исторической сферах.

День народной скорби в ФРГ впервые отмечался в 1922 году, а 30 лет спустя был включен в официальный календарь памятных дат. Ежегодно миллионы немцев вспоминают в этот день жертв войн и государственного насилия. Он отмечается в предпоследнее воскресенье перед первым днем адвента (с 13 по 19 ноября).