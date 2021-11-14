В Тверской области нашли живой пропавшую 16-летнюю девушку

ТВЕРЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя девушка, пропавшая в Тверской области, самостоятельно вернулась домой спустя пять дней после исчезновения. Об этом в воскресенье сообщает управление СК по региону.

"Местонахождение девушки установлено, она самостоятельно вернулась домой. В ближайшее время с целью установления всех обстоятельств ее исчезновения следователем Следственного комитета она будет опрошена. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в Вышневолоцком городском округе Тверской области пропала 16-летняя девушка. 9 ноября она ушла из дома и о ее местонахождении ничего не было известно. По данному факт следователи начали проверку, опрашивали знакомых и родных подростка.