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В Тверской области нашли живой пропавшую 16-летнюю девушку

Она самостоятельно вернулась домой спустя пять дней после исчезновения

ТВЕРЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя девушка, пропавшая в Тверской области, самостоятельно вернулась домой спустя пять дней после исчезновения. Об этом в воскресенье сообщает управление СК по региону.

"Местонахождение девушки установлено, она самостоятельно вернулась домой. В ближайшее время с целью установления всех обстоятельств ее исчезновения следователем Следственного комитета она будет опрошена. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в управлении.

Ранее сообщалось, что в Вышневолоцком городском округе Тверской области пропала 16-летняя девушка. 9 ноября она ушла из дома и о ее местонахождении ничего не было известно. По данному факт следователи начали проверку, опрашивали знакомых и родных подростка.

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