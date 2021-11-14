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Пандемия COVID-19
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В Петербурге свыше 2 млн человек вакцинированы от COVID-19

Из них привито первично от COVID-19 - 1,89 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Количество жителей Санкт-Петербурга, закончивших цикл вакцинации от новой коронавирусной инфекции, превысило 2 млн, привились первым компонентом, не включая однокомпонентную вакцину, более 1,89 млн. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации города.

"Закончили цикл вакцинации всего 2 млн 14 тыс. 848 человек. Из них привито первично от COVID-19 (без учета "Спутника лайт") - 1,89 млн человек", - говорится справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой Смольного.

По последним данным, в Петербурге выявили 751 749 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 679 466 человек, умерли 25 032. За последние сутки в городе выявили 3 144 случаев заражения.

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РоссияПандемия COVID-19
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