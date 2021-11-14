{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москвичей предупредили о возможной гололедице в ночь на 15 ноября

Водителям рекомендуют быть осторожными на дорогах и отказаться от поездок на личном транспорте на летней резине

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве в ночь на понедельник может опуститься до минус двух градусов, местами возможна гололедица. Водителям рекомендуется быть осторожными на дорогах и отказаться от поездок на личном транспорте на летней резине, сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"В ночь с 14 на 15 ноября ожидается похолодание. Температура опустится до двух градусов ниже нуля. Местами возможна гололедица. Горожанам рекомендуют соблюдать меры безопасности. Водителей просят быть осторожнее на дорогах, следить за скоростным режимом", - говорится в сообщении.

Также в материале отмечается, что использование летних шин в таких погодных условиях может привести к дорожно-транспортным происшествиям, поэтому стоит отказаться от поездок на личном автомобиле, если он еще не подготовлен к зиме.

Теги
Россия
"Географический диктант" написали в одном из самых высокогорных сел России
В этом году в Северной Осетии в дистанционном формате в акции приняли участие более 1,5 тыс. человек
Читать полностью