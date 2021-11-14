"Географический диктант" написали в одном из самых высокогорных сел России

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Географический диктант" прошла в воскресенье в регионах Северо-Кавказского федеральных округов. В акции приняли участие жители одного из самых высокогорных населенных пунктов в Северной Осетии.

"Жители одного из самых высокогорных населенных пунктов России - села Куссу Ирафского района Северной Осетии - приняли участие в "Географическом диктанте", - сообщается на сайте "Русского географического общества". В этом году в регионе в дистанционном формате в акции приняли участие более 1,5 тыс. человек.

В соседнем Ставропольском крае "Географический диктант" прошел как в дистанционном, так и в формате онлайн. Для очного участия в акции зарегистрировалось около 10 тыс. человек, сообщается на странице регионального министерства образования в Instagram. В Ставрополе в акции приняли участие более 100 офицеров штаба 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). При этом, как сообщили в пресс-службе округа, во всех воинских частях армии диктант написали более 7 тыс. военных.

"Географический диктант" прошел и в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале. Пресс-секретарь парка Диана Гадисова сообщила ТАСС, что участие в тестировании у них приняли более 100 человек.

В Дагестане и Астраханской области географический диктант также написали военные моряки Каспийской флотилии. "Для диктанта в Махачкалинском и Астраханском гарнизонах было организовано более 20 площадок. Акция проводилась не только на специальных площадках и в аудиториях, а также в кают-компаниях ракетных кораблей "Татарстан" и "Дагестан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Махачкала" и "Астрахань", - сообщили в пресс-службе ЮВО. Свои знания по географии проверили более 200 офицеров, мичманов и около 500 моряков надводных кораблей.

"Географический диктант" проходит в воскресенье в седьмой раз, его проводят в трех формах: в очном, дистанционном и онлайн, к нему подключились 120 стран, зарегистрировано более 8,7 тыс. площадок. Военнослужащие и гражданский персонал также Минобороны России принимают участие в акции.