Штормовой ветер до 25 м/с ожидается в Новороссийске 15 ноября

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Ветер с порывами до 25 м/с прогнозируется в Новороссийске в понедельник. Об этом в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"На Черноморском побережье переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 12-14 метров в секунду, днем местами порывы 15-20 метров в секунду. В Новороссийске ночью ветер 12-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, днем - 12-17 метров в секунду, порывы 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 25 метров в секунду характеризуется как сильный шторм. При нем на суше могут отмечаться разрушения, а деревья могут быть вырваны с корнем.

По данным ЦГМС, температура воздуха на побережье днем поднимется до 14 градусов тепла, в южных районах региона - до 17 градусов. Ночью столбики термометров покажут не больше 10 градусов.

Ранее об опасных погодных явлениях, прогнозируемых на понедельник и вторник, в частности об усилении ветра с порывами до 25 метров в секунду, предупредили в Крыму. В региональном главке МЧС России отметили высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также нарушения транспортного сообщения.