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Пандемия COVID-19

Гендиректор Минздрава Израиля одобрил вакцинацию от ковида детей 5-11 лет

Дату начала вакцинации для этой возрастной группы определят в ближайшие дни

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш утвердил в воскресенье рекомендацию экспертного совета ведомства страны начать вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава еврейского государства.

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"Генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Аш принял рекомендацию экспертного совета вакцинировать от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. Дата начала вакцинации для этой возрастной группы будет определена в ближайшие дни", - говорится в заявлении.

10 ноября экспертный совет Минздрава Израиля рекомендовал начать в стране вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. По информации государственного израильского радио Kan, она может быть начата уже через неделю. Подростков в возрасте от 12 лет в стране начали прививать от коронавируса в конце июня.

Национальная кампания по вакцинации жителей Израиля препаратом американской компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По сведениям Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 6,2 млн израильтян, вторую - 5,7 млн, третью - 4,1 млн при общей численности населения страны в 9,3 млн человек. 3 ноября американский Центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил вакцинацию детей 5-11 лет препаратом от коронавируса производства Pfizer. Ранее этот препарат получил аналогичную сертификацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет и был одобрен к применению для лиц в возрасте от 16 лет.

Теги
ИзраильПандемия COVID-19
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