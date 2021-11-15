Президент Чехии начнет принимать посетителей в госпитале

БРАТИСЛАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, находящийся в Центральном военном госпитале в Праге, с понедельника начинает принимать посетителей. Со ссылкой на премьер-министра республики Андрея Бабиша об этом сообщило Словацкое телевидение.

Земан в понедельник будет переведен в стандартную больничную палату. На 17:00 назначена его встреча с Бабишом, правительство которого несколько дней назад подало в отставку. Во вторник глава Пражского града встретится в госпитале с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, которая с визитом посетит Прагу.

Земан, как 6 ноября сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на члена консилиума врачей хирурга Павла Пафко, был госпитализирован с циррозом печени и ему был введен зонд для кормления.

10 октября по не разглашавшейся ранее причине 77-летний Земан был доставлен в отделение интенсивной терапии в Центральном военном госпитале в Праге.