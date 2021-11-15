Валерий Фальков дал старт географическому диктанту во Франции

ПАРИЖ, 15 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Ежегодный географический диктант прошел в воскресенье в Русском доме науки и культуры (РДНК) в Париже. Несмотря на продолжающиеся ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, в зале собралось большое количество участников, многие из них выполняли задания на французском языке.

Как рассказала корреспонденту ТАСС директор Центра Русского географического общества (РГО) во Франции Дарья Лойола, в Париже организаторы записали 60 человек для участия в мероприятии. Еще 20 человек записались на диктант во французской коммуне Шербур: перед началом испытания они приветствовали парижан по видеосвязи. "Результаты станут известны, возможно, завтра ближе к вечеру, пока бланки еще не проверены", - уточнила она.

В открытии акции принял участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, который прибыл с визитом в Париж. Он отметил большую значимость этой просветительской акции, а также тот факт, что оно проходит во Франции, где расположено старейшее в мире географическое общество.

"Мы ценим международное сотрудничество и межкультурные гуманитарные обмены. Надеюсь, что это событие не только привлечет внимание к России, к исследовательским проектам, которые мы совместно реализуем, но и даст импульс развитию новых проектов", - заявил Фальков.

"У нас между министерством науки и высшего образования и Русским географическим обществом есть специальное соглашение, мы активно поддерживаем друг друга, и мне очень приятно сегодня быть на площадке у наших коллег и общаться с вами. Я бы очень хотел, чтобы результаты вас не разочаровали, но думаю, что главное - это возможность пообщаться, проверить свои знания и послушать интересных людей", - заключил он.

Напутствие путешественника

Перед началом диктанта с напутствием к участникам обратился известный французский путешественник Жан-Луи Гуро. Он рассказал историю о путешествии казака Дмитрия Пешкова, который в 1899 году на коне по кличке Серко прошел большой путь в 9 тыс. верст от Благовещенска до Санкт-Петербурга. Самые трудные переходы он совершил в 40-градусный мороз по Забайкалью и Сибири. Гуро отметил, что данный поход в 2006 году вдохновил французского режиссера Жоэля Фаржа снять фильм "Серко".

"Я всегда рад поделиться с русскими и французами историями, которые, возможно, сами русские не знают", - сказал он журналистам перед мероприятием. Как и многие французы, Гуро - страстный поклонник конного спорта и путешествий. Как и для казака Пешкова, в свое время источником вдохновения для него послужила экспедиция корнета Михаила Асеева из города Лубны Полтавской губернии в Париж на двух лошадях все в том же 1899 году. 14 июля 1990 года Гуро преодолел в одиночку на двух лошадях маршрут от Парижа до Москвы и приобрел международную известность.

"Я хотел проехать в тех же условиях, что и Асеев, на двух лошадях, и долго искал подходящих по Франции. Из российской литературы я узнал, что все самые крупные конные экспедиции осуществлялись зимой, и я тогда думал, что это же глупо - холод и прочее. Я отправился 1 мая, когда начались первые погожие деньки, и это была моя главная ошибка: в хорошую погоду при поездке по лесам между Польшей и Белоруссией вас съедают комары, <...> к тому же становятся непроходимыми широкие реки, и оттаивают болота".

"В конечном счете я проделал путь за 75 дней, и меня очень тепло приняли на Красной площади", - заключил он. После своей поездки Гуро написал книгу "Очарованный иностранец" (Le Pérégrin émerveillé). Отвечая на вопрос о том, что же его очаровало в тогда еще Советском Союзе, путешественник признался, что к тому моменту он "уже был очарован". Хотя и отметил, что, проехав однажды два дня по Белоруссии и не встретив ни одного человека по пути, он вновь поразился необъятным просторам страны.

Кроме Гуро, участников географического диктанта приветствовал один из участников российской полярной экспедиции в Антарктиде, где мероприятие проводилось в этом году впервые. "Географический диктант - это отличный повод проверить себя и узнать что-то новое о нашей стране. У нас с вами прекрасная страна, и чем больше ее узнаешь, тем сильнее начинаешь ее любить", - заявил он.

О диктанте

Международная просветительская акция "Географический диктант" проходит 14 ноября уже в седьмой раз. Он впервые состоялся в 2015 году. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России. Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей акции. Она носит просветительский характер и нацелена на популяризацию географических знаний, а также на повышение интереса к науке и национальному наследию.