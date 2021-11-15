В Приморье число заразившихся коронавирусом за сутки впервые превысило 400 человек

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. В Приморье количество граждан, у которых за сутки выявили коронавирус, впервые превысило 400 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

"15 ноября 406 случаев заражения, всего 81 506 случаев заражения. 71 514 человек выздоровели, 1 322 умерли. Всего привито 654 390", - говорится в сообщении.

В регионе на протяжении пяти недель ежедневно растет число заразившихся коронавирусом. В связи со сложной эпидемической обстановкой власти вводят для посетителей торговых центров, парикмахерских, гостиниц и саун систему QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19. С 30 октября система QR-кодов введена для мест общепита, учреждений культуры и спорта.

Работодателям рекомендовано обеспечить перевод на дистанционную работу сотрудников старше 60 лет, граждан с хроническими заболеваниями на четыре недели для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета. Также предстоит освободить от работы в течение двух дней с сохранением зарплаты работников при прохождении вакцинации.