В Благовещенске с 15 ноября при посещении салонов красоты необходимо предъявить QR-код

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Жители Благовещенска с 15 ноября при посещении парикмахерских, салонов красоты, СПА-салонов и массажных салонов должны предоставить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор Амурской области Василий Орлов.

"[Система QR-кодов вводится] с 15 ноября 2021 года в парикмахерских и салонах красоты, <...> оказывающих косметические услуги (в том числе СПА, татуаж), массажных салонах, соляриях", - говорится в документе.

С понедельника в городах Белогорске, Зее, Райчихинске, Свободном, Тынде, Шимановске и селах Благовещенского района Амурской области система QR-кодов будет действовать при посещении музеев, спортивных залов и бассейнов, кинотеатров, концертных залов, библиотек, торговых центров.

В Благовещенске с 18 октября введена система QR-кодов для общепита, учреждений культуры и спорта. С 1 ноября она распространяется на Благовещенский район, Белогорск, Свободный, Зею, Тынду, Шимановск и Райчихинск.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня. В регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд. С начала пандемии в области выявлено 42,6 тыс. случаев заражения, 499 человек умерли.