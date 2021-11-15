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Пандемия COVID-19

Основной показатель распространения ковида в ФРГ впервые превысил 300 случаев на 100 тыс.

За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 23 607

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии впервые с начала пандемии превысил отметку в 300 случаев на 100 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

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По его информации, в понедельник данный показатель составил 303. Накануне он достигал значения 289, неделю назад - 201,1, а месяц назад - 68,7. За прошедшие сутки число случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 23 607. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, за 24 часа в стране умерли 43 пациента.

Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ до сих пор был основным критерием при выборе ограничительных мер. Сейчас внимательно учитываются и другие факторы, в том числе заполненность отделений интенсивной терапии и процент привитых граждан.

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