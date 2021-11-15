Движение автобусов, ограниченное на трассе "Иртыш" в Курганской области, восстановили

ТАСС, 15 ноября. Ограниченное из-за непогоды движение автобусов на трассе "Иртыш" в Курганской области восстановлено. Об этом сообщили в понедельник в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по области.

В субботу вечером Госавтоинспекция региона ввела ограничение на движение пассажирского транспорта на автодороге Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск с 55 по 259 км в Курганской области из-за снега, гололеда и плохой видимости. Также было ограничено движение автобусов от автомобильной дороги Екатеринбург - Шадринск - Курган в сторону станции Кособродск.

"Зауральские автоинспекторы информируют о восстановлении движения пассажирских автобусов. <…> В настоящее время недостатки в эксплуатационном состоянии дорог устранены. Движение пассажирского транспорта на дорогах Зауралья возобновлено", - говорится в сообщении.