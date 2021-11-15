ТГУ и Северный форум подписали меморандум по климатическим проектам Арктики

ТАСС, 15 ноября. Северный форум и международная сеть SecNet Томского государственного университета, занимающаяся исследованием Сибири и Арктики, заключили меморандум и намерены совместно реализовывать научные и образовательные проекты для решения климатических задач северных территорий. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте ТГУ.

"Подписание меморандума открывает новые возможности для взаимодействия двух сторон. В частности, SecNet и Северный форум договорились в 2023 году совместно подготовить и провести Международный арктический год "Голос Арктики", посвященный ключевым проблемам коренных народов циркумполярного региона. Наряду с этим Северный форум и ТГУ планируют детальное обсуждение совместных исследований", - говорится в сообщении.

Совместное сотрудничество будет налажено в рамках проектов по изучению трансформации окружающей среды и социальных феноменов, связанных с изменением климата.

Участниками Северного форума являются северные регионы РФ, а также северные территории США, Финляндии, Исландии.

Международный консорциум SecNet ТГУ объединяет ведущие научные центры и ученых, специализирующихся на исследовании Сибири и Арктики, исследует, в частности, изменение рациона коренных малочисленных народов Севера и влияние этих изменений на здоровье населения - к этой работе может подключиться и Северный форум.