В Латвии начали действовать новые антиковидные ограничения после жесткого локдауна

РИГА, 15 ноября. /ТАСС/. В Латвии в понедельник начали действовать новые антиковидные ограничения после окончания жесткого локдауна, введенного из-за распространения коронавируса. Среди изменений - отмена комендантского часа, возобновление очного обучения в школах и расширение возможностей получения услуг и проведения мероприятий в "зеленом режиме" - при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или факте перенесенной болезни.

После завершения локдауна все очные мероприятия и услуги, за исключением критически важных, доступны только в "зеленом режиме". Работа культурных учреждений и организация культурных мероприятий также возможна в "зеленом режиме" и с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Учебный процесс с 15 ноября возобновился в очном режиме с соблюдением так называемого принципа пузыря (изоляция классов друг от друга), при этом латвийцам по-прежнему рекомендуется продолжать работать удаленно.

После локдауна крупные магазины, в том числе продуктовые и магазины гигиенических товаров площадью более 1 500 квадратных метров, могут работать только в "зеленом режиме". Кроме того, торговые центры не смогут работать в выходные и праздничные дни. В "небезопасном режиме" - без предъявления покупателями ковид-сертификатов - продолжают работать только магазины товаров первой необходимости. В этом же режиме также доступны почтовые отделения, автозаправочные станции, общественный транспорт, финансовые услуги, различные виды ремонта, услуги общественного питания навынос, рынки под открытым небом и места уличной торговли.

В то же время в понедельник вступило в силу требование об обязательной вакцинации всех работников в госсекторе, а к занятым в частном секторе требования прививаться расширены. При этом установлен переходный период для лиц, начавших до 15 ноября, но не завершивших вакцинацию, которые могут продолжить работу удаленно или очно с сертификатом о ПЦР-тестировании. Для них установлен крайний срок для получения ковид-сертификата - 15 декабря.

Кабинет министров ввел в Латвии с 21 октября до 15 ноября жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. В этот период работали только магазины с товарами первой необходимости, были доступны только самые необходимые услуги. Во время карантина действовал комендантский час с 20:00 до 05:00. Кроме того, с 11 октября до 11 января в Латвии объявлен режим чрезвычайного положения для ограничения стремительного распространения COVID-19.