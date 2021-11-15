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Более 60% взрослого населения Сочи привились от коронавируса

Ежедневно в регионе вакцинируются более 1 тыс. человек

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Более 216 тыс. человек вакцинировались в Сочи от коронавируса, это почти 63% жителей, которые подлежат вакцинации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник.

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"В Сочи привиты на сегодня 216 377. Это 62,9% (от 343 924 жителей, которые подлежат вакцинации в Сочи). Для приобретения устойчивого коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения. Вакцинация на курорте проходит в плановом режиме, в каждом районе работают прививочные пункты. Вакцины в городе достаточно, чтобы покрыть существующую потребность в вакцине от коронавируса", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в администрации, прививку уже сделали более 90% муниципальных служащих и сотрудников подведомственных организаций. Почти 10 тыс. человек ревакцинировались.

Темпы вакцинации в Сочи - одни из самых высоких по краю, ежедневно прививку делают более 1 тыс. человек. В городе работают 25 пунктов вакцинации во всех его районах.

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РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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