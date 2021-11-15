Профильные комитеты Думы предлагают рассмотреть законопроекты о QR-кодах в декабре

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Комитеты Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по транспорту, выступающие профильными по правительственным законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте, предлагают включить инициативы в программу работы нижней палаты на декабрь. Это следует из повестки заседания Совета Думы, размещенной в думской электронной базе данных, однако решение о сроках рассмотрения законопроектов будет приниматься непосредственно на заседании Совета в понедельник.

"Комитет предлагает <...> включить [законопроект] в примерную программу законопроектной работы Государственной думы на осеннюю сессию 2021 года (декабрь)", - говорится в документе.

В думской базе также размещено решение комитета по безопасности и противодействию коррупции, в котором предлагается перед первым чтением установить срок представления в комитет отзывов, предложений и замечаний до 15 декабря 2021 года.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в ряде общественных мест. Поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предполагают, что граждане старше 18 лет "смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации". Второй законопроект касается использования QR-кодов на железнодорожном и воздушном транспорте.