На период праздников москвичам предложат вакансии продавца на ярмарку и оператора катка

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Специализированный центр занятости "Моя карьера" приглашает на день вакансий 18 ноября всех желающих найти работу на время новогодних праздников. В онлайн-формате соискатели смогут откликнуться на предложения о работе в сфере образования, общественного питания, продажи, упаковки и доставки подарков, сообщается в понедельник на сайте мэра Москвы.

"Время перед новогодними праздниками - самая горячая пора для тех, кто хочет найти временную работу или частичную занятость с достойной оплатой труда. Наши специалисты отобрали самые привлекательные предложения в крупных компаниях и организациях города. Каждый, кто настроен провести эти дни с пользой, сможет лично в дистанционном режиме пообщаться с работодателями, задать все интересующие вопросы и подобрать для себя наиболее подходящие вакансии. Столичные компании представят москвичам более 500 предложений временного трудоустройства", - приводятся слова директора центра занятости "Моя карьера" Ирины Швец.

В преддверии Нового года москвичи традиционно приобретают больше товаров и услуг. Чтобы удовлетворить спрос, компании привлекают временных сотрудников. Это особенно актуально для сферы общественного питания, а также продажи, упаковки и доставки подарков.

На дне вакансий предложения о сотрудничестве представят около 20 компаний, среди которых ГУМ, международная кибершкола, сервис по выгулу собак, учебный центр, маркетинговое агентство, служба компаньонов для пожилых людей, аутстаффинговая компания, Ассоциация участников торгового маркетинга, рекламное BTL-агентство, служба курьерской доставки и другие.

Соискателям предложат вакансии продавца на новогоднюю ярмарку, оператора проката на каток, бариста, мерчандайзера, компаньона для пожилых людей, аккаунт-менеджера, ассистента преподавателя кибершколы, тьютора, выгульщика собак, оператора кол-центра, комплектовщика, курьера и другие. Представители компаний выступят с презентациями своей деятельности, расскажут о преимуществах и условиях работы, обязанностях сотрудников, а также ответят на вопросы участников. Все желающие смогут сделать выбор и направить свое резюме на рассмотрение. Для участия необходима предварительная регистрация.