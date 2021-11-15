В "Яндекс.Музыке" появился бесконечный персональный поток треков

Функция "Моя волна", генерирующая непрерывный персональный поток песен и композиций, появилась на главной странице в приложении "Яндекс.Музыка" в понедельник. Как сообщили в компании, благодаря новой формуле рекомендаций пользователи сервиса слушают новую музыку на 30% чаще, а сам поток моментально "подстраивается" под слушателя.

"Мы любим слушать то, что нам уже знакомо, но такая музыка, пусть даже и любимая, может быстро надоесть. В ней не хватает чувства открытия чего-то крутого, неизведанного. "Моя волна" отлично справляется с этой задачей <...> Больше не нужно искать баланс между любимыми и новыми треками и тратить время на выбор из кучи плейлистов - все это есть в "Моей волне" в одно касание," - рассказала руководитель "Яндекс.Музыки" Александра Сагалович.

В компании отметили, что новая формула рекомендаций учитывает более тысячи факторов, что значительно повышает разнообразие музыкального потока. В частности, "Моя волна" ориентируется на настроение, характер, язык трека. Например, если пользователь переключил несколько инструментальных треков, "Моя волна" сама определит, что сейчас лучше ставить музыку с вокалом. При этом слушателям для этого не нужно предпринимать каких-либо дополнительных действий.

"Живой" характер функции разработчики продемонстрировали в ее дизайне: в момент проигрывания композиции "Моя волна" генерирует анимацию, которая "двигается" в такт музыке и меняет цвет в зависимости от настроения трека.