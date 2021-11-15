Белгородские власти запустят доставку лекарств для льготников на дом в 2022 году

ТАСС, 15 ноября. Белгородские власти с 2022 года запустят для жителей региона доставку льготных лекарств на дом, сообщил в понедельник на оперативном совещании правительства региона губернатор области Вячеслав Гладков.

"Мы с 2022 года переходим на доставку лекарственных льготных препаратов льготникам на дом", - сказал Гладков.

Как отметил первый замглавы региона Евгений Мирошников, на получение подобной услуги могут претендовать около 120 тыс. жителей области, апробировать доставку льготных лекарств по предварительным заявкам планируется в декабре 2021 года.

"Когда человек захочет перейти [на доставку лекарств на дом], он придет в свою медорганизацию к врачу, и мы составим специальную форму [на доставку льготного препарата]. Логистика на каждой территории будет своя, так как количество людей везде разное", - сказал Мирошников, отметив, что к доставке лекарств планируется привлечь социальных работников.