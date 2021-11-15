В Москве 56 снегосплавных пунктов будет работать в осенне-зимний период

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в осенне-зимний период в столице будет работать 56 снегосплавных пунктов.

"В общей сложности в городе будут работать 56 снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки. В центральном административном округе при необходимости дополнительно задействуем 38 мобильных снегосплавов", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.

Он отметил, что принцип действия современных снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы, что минимизируется вред для экологии. "Снег сбрасывается в приемный бункер, где измельчается сепараторами-дробилками, затем попадает в сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех снегосплавных пунктах. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения", - сказал заммэра.

До начала сезона специалисты проверили и отремонтировали системы снегосплавных пунктов, провели финальные пробные пуски оборудования. По словам Бирюкова, все пункты полностью отвечают требованиям безопасности и способны эффективно работать.