Сенатор: коренные малочисленные народы намерены участвовать в подготовке кадров в Арктике

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС) намерены принимать участие в работе образовательных центров по подготовке специалистов для работы в Арктической зоне РФ. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, президент Ассоциации КМНС Григорий Ледков.

"Мы считаем, что только совместно с наукой, совместно с образовательными центрами мы можем пополнять кадрами наши территории и со своей стороны будем в ближайшее время [привлекать] наши коренные народы Арктики, [чтобы они] также были участниками этих образовательных процессов", - сказал он в ходе конференции по привлечению кадров в Арктику в Архангельске.

Ледков отметил, что на Севере реализуется программа "Дети Арктики", которая позволяет развивать разные формы образования КМНС с учетом культурных особенностей, такие как кочевые школы. "Мы совместно с нашими образовательными центрами, совместно с федеральными ведомствами ведем этот проект ["Дети Арктики"], и также я уверен, что в течение этих двух лет [председательства в Арктическом совете] максимально будем демонстрировать и показывать наш опыт работы образовательных центров арктических кочевников", - пояснил он.

Программа "Дети Арктики" подразумевает поддержку новых форм образования, которые учитывают климатические и культурные особенности жизни коренных малочисленных народов Севера, оздоровление детей, а также разработку и издание учебников.

Сейчас в России 47 коренных малочисленных народов, всего более 300 тыс. человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе и в Арктической зоне, обладают особым статусом и рядом преференций со стороны государства.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям. В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.