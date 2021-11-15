Собянин заявил о снижении заболеваемости ковидом в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве фиксируется вторую неделю подряд, а за последние семь дней ее показатель опустился на 23%. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд", - отметил он.

Собянин поблагодарил всех, кто поддержал нерабочую неделю, кто своевременно вакцинировался и соблюдает требования Роспотребнадзора, в том числе по масочному режиму. "Все вместе это дает положительный эффект", - подчеркнул мэр.