В Северной Осетии организовали бесплатные онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии организовали бесплатные онлайн-курсы по подготовке школьников к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом сообщила врио министра образования и науки республики Элла Алибекова в понедельник на еженедельном аппаратном совещании.

"В Северной Осетии запущены бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ для учеников 10-11-х классов. Они будут проводиться лучшими учителями-методистами. Вся информация через классных руководителей доведена до учеников 10-11-х классов", - сказала Алибекова.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил министерству запустить онлайн-школу для поддержки выпускников, где будут проводиться бесплатные занятия для подготовки к ЕГЭ.