Власти Нью-Дели могут запретить использовать авто и закрыть заводы из-за смога

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Нью-Дели рассматривают возможность объявить запрет на использование автотранспорта и приостановить работу ряда промышленных предприятий из-за опасного загрязнения воздуха в столичном регионе Индии. Об этом сообщило в понедельник агентство ANI.

"Мы сказали Верховному суду, что мы готовы к локдауну, но только если локдаун будет в столичном регионе (включающий, кроме Нью-Дели, города Нойда, Фаридабад, Газиабад, Гуруграм - прим. ТАСС). Нужны совместные действия по борьбе с загрязнением воздуха, мы готовы предпринять их с властями штатов, с центральными властями", - приводит АНИ заявление министра окружающей среды делийского правительства Гопала Рай.

Как отмечает агентство, делийские власти в настоящее время рассматривают такие меры, как приостановка работы промышленных предприятий, запрет на использование личного автотранспорта, не исключается также закрытие офисных центров в Нью-Дели и перевод сотрудников на работу в дистанционном режиме. Ранее в Нью-Дели была приостановлена работа школ и запрещены строительные работы.

Среднесуточный индекс качества воздуха (ИКВ) в Дели с 5 ноября не опускался ниже 300. Хорошим воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а удовлетворительным - от 51 до 100. При 151-200 воздух считается умеренно загрязненным, 201-300 - сильно загрязненным, а более 300 - опасно загрязненным. Горожане жалуются на одышку и зуд в глазах, резко выросло число обращений в медицинские учреждения.

Ежегодное осеннее ухудшение качества воздуха в индийской столице связано с массовым сжиганием стерни и соломы на полях вокруг города после сбора урожая. Кроме того, по оценкам экспертов, причиной смога является интенсивное автомобильное движение. Также осенью в Дели традиционно устанавливается безветренная погода, что препятствует рассеиванию в атмосфере вредных выбросов.