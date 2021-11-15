Доля свободных мест в ковидных госпиталях Калужской области достигла почти 22%

ТАСС, 15 ноября. Почти 590 мест для пациентов с коронавирусом свободны в госпиталях Калужской области, что составляет 21,8% от общего числа. За прошедшую неделю освободилось 110 коек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В области развернуто 2 700 инфекционных коек. На стационарном лечении в настоящее время находится 2 111 пациентов, в том числе 156 - в реанимации (из них 16 на инвазивной вентиляции легких, 117- на неинвазивной вентиляции легких). Из всех госпитализированных 12% привиты. Свободный коечный фонд составляет 21,8% (589 коек)", - говорится в сообщении.

По данным на 8 ноября, из 2 700 мест в инфекционных госпиталях было свободно 479 или 17,7%. В период с 8 по 15 ноября существенного роста числа заболевших не отмечалось, ежесуточно регистрировалось от 208 до 218 новых случаев заражения коронавирусом. В лечебных учреждениях есть необходимый запас лекарственных средств. "С кислородом дела обстоят нормально. Дополнительной потребности пока нет", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Калужской области Константина Пахоменко.

Охват тестированием на наличие ковида в регионе составляет 333,4 на 100 тыс. населения, с начала пандемии обследованы более 1,12 млн человек, добавили в пресс-службе. По информации сайта стопкоронавирус.рф на 15 ноября, в Калужском регионе с начала пандемии выявлено 56 028 случаев заражения коронавирусом, в том числе 215 - за последние сутки. Выздоровели 52 667 человек, 940 пациентов умерли.

Среди действующих в регионе профилактических ограничений масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах и в транспорте, запрет на проведение массовых мероприятий, наполняемость залов кинотеатров, театров, спортивных объектов не более 50%. С 15 декабря посещение заведений общепита, театров, филармоний, концертных залов, кинотеатров, спортивных центров, фитнес-центров, бассейнов будет возможно при наличии QR-кода, ПЦР-теста, справки о перенесенном заболевании. Введена обязательная вакцинация сотрудников социально значимых сфер, а также жителей старше 60 лет.