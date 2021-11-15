Экс-чиновника Смольного арестовали по делу о махинациях в организации школьного питания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Экс-глава управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков, задержанный в пятницу после отставки и обыска, арестован на два месяца по подозрению в махинациях на 23 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барабанщикова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием")", - говорится в сообщении. Срок меры пресечения - 9 января.

По версии следствия, Барабанщиков, находясь в сговоре с другими лицами, в том числе сотрудниками комбината социального питания Красносельского района, обманным путем добился победы этого предприятия в конкурсе на обслуживание школ Пушкинского района. В заявке подозреваемые указали данные о наличии в штате несуществующих на самом деле сотрудников.

В результате комбинат заключил контракты и получил доход на сумму более 167 млн рублей. Реальным же победителем в конкурсе должно было стать АО "Столовая №14" с ценовым предложением в 143,5 млн рублей.

Барабанщикова задержали 12 ноября сразу после увольнения и обыска. Своей вины он не признал, в суде просил о мере пресечения в виде домашнего ареста, залога или запрета определенных действий.