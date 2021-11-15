СМИ: выявленный в Норвегии подвид дельта-штамма коронавируса не опаснее основного варианта

ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноября. /ТАСС/. Новый вариант коронавируса AY.63, являющийся подвидом штамма "дельта" и обнаруженный в Норвегии в 2021 году, не опаснее основного дельта-варианта. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NRK со ссылкой на Норвежский институт здравоохранения.

Вариант AY.63 впервые был выявлен именно в Норвегии еще летом, заражение им зафиксировано во многих регионах страны, и сейчас он получил международное название.

"У нас нет никаких свидетельств того, чтобы вакцина не работала хорошо против этого подвида. Нет причин особо из-за него волноваться", - сказала представитель института Каролине Брагстад.

Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер, а в конце прошлой недели объявили о введении дополнительных мер на национальном уровне, включая частое тестирование проживающих под одной крышей с заразившимися и использование ковид-паспортов.

Во вторник на минувшей неделе был установлен новый рекорд прироста новых случаев ковида - 2,1 тыс. К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили порядка 70% жителей Норвегии старше 12 лет.