В Подмосковье привитые от ковида и переболевшие смогут использовать бумажные QR-коды

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение правительству региона проработать возможность использования QR-кодов для привившихся от коронавируса и переболевших не только в электронном, но и в бумажном виде. Об этом он сообщил в понедельник на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов.

"Большинство стран и некоторые регионы РФ ввели и обязательную вакцинацию, и сейчас прорабатывается вопрос QR-кодов, чтобы <...> сохранить жизни. <...> Что касается QR-кодов, Максим Александрович [Рымар, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области], прошу обратить внимание, что кому-то удобно на телефоне, у кого-то он есть, но может быть тем, кто старше, удобно это делать на бумаге. Поэтому сделайте прозрачную, удобную и доступную систему, когда человек может получить QR-код, в том числе в бумажном виде", - сказал губернатор.

Воробьев утонил, что по итогам минувшей недели количество выписавшихся после лечения от коронавирусной инфекции превысило число госпитализированных, как и неделей ранее. В Подмосковье сохраняется высокий уровень заболеваемости среди граждан 60 лет и старше. По словам губернатора, он подготовил письмо для них и поручил региональному Минздраву разослать его, чтобы убедить пожилых жителей области сделать прививку. "Цифры <...> говорят о том, что и смертность, и госпитализация в основном касается жителей 60+. <...> Мы видим, что по вакцинации 60+ мы находимся на 14-15 месте, тогда как по массовой вакцинации мы являемся лидерами, то есть больше всего вакцинированных, входим в пятерку лидеров", - отметил он.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 561 698 случаев заражения, в том числе 2 666 за последние сутки, выздоровели 490 556 человек, умерли 9 577. По последним данным федерального оперативного штаба, коллективный иммунитет в регионе составляет 68,4%.