ВЦИОМ: при понижении беспошлинного порога 41% россиян откажутся от покупок из-за рубежа

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Более 40% россиян откажутся от покупок на зарубежных маркетплейсах, если беспошлинный порог понизят до 1 700 рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник на сайте организации.

"Среди тех, кто за последние шесть месяцев совершал покупки на зарубежных маркетплэйсах, 41% [респондентов] перестанут заказывать товары онлайн из-за рубежа в случае, если с посылок на сумму свыше 1 700 рублей необходимо будет самостоятельно заплатить пошлину (53% будут готовы продолжить заказывать товары таким образом)", - говорится в сообщении.

Кроме того, если пошлина в 15% будет взиматься с любой покупки, более половины опрошенных россиян (53%) перестанут делать заказы на зарубежных сайтах, продолжат покупки 39% респондентов. 21% респондентов, которые совершали покупки в зарубежных интернет-магазинах за последние полгода и готовы отказаться от таких покупок в случае понижения порога, считают, что данный отказ неблагоприятно скажется на их положении, а также положении их семьи. Более половины (60%) отметили, что им придется в таком случае покупать с меньшей выгодой, а 34% указали, что в случае отказа они не смогут приобретать необходимые вещи, 19% считают, что выбор будет скуднее.

По данным опроса, каждый пятый россиянин (20%) совершал покупки в зарубежных интернет-магазинах в течение последней недели, 14% - в течение последнего месяца, 8% - в течение последних трех месяцев, 4% - в течение полугода. Чаще всего на зарубежных сайтах россияне покупают одежду, обувь и/или аксессуары (38%), товары для дома, сада (29%), аксессуары для гаджетов или автомобиля (24%), бытовую технику и электронику (24%), детские товары (19%), а также товары для хобби (14%), для здоровья и красоты (14%). Более половины опрошенных (51%) отметили, что в онлайн-магазинах более выгодные цены, 25% ценят экономию времени при онлайн-шоппинге, 21% - широкий ассортимент, а 14% - эксклюзивность предложений в отличие от того, что представлено в местных магазинах. Большинство респондентов (70%) полагает, что, скорее, не смогут приобрести в местных магазинах необходимый товар, представленный в зарубежных интернет-магазинах. Возможность приобрести такие товары или их аналоги в российских онлайн-магазинах отметили 42% респондентов, тогда как 51% считает, что не смогут их найти на российских маркетплейсах.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 ноября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что члены Евразийской экономической комиссии обсудят на заседании межправительственного совета 18-19 ноября в Ереване возможность снижения беспошлинного порога для посылок при трансграничной торговле с €200 до €20 к 2024 году с введением пошлины в €1 для посылок стоимостью менее €20.