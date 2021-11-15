Темпы вакцинации на Кубани с начала ноября выросли в три раза

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Краснодарском крае с начала ноября выросли в три раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Мы отмечаем рост вакцинации в три раза с начала ноября", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в начале месяца в среднем за сутки вакцинировалось около 3-5 тыс. человек, тогда как сейчас - 10-14 тыс.

В пресс-службе также сообщили, что около 250 жителей других регионов России проходят лечение от коронавируса в больницах курортов Краснодарского края.

"Почти 250 инокраевых граждан лечатся от коронавируса в больницах курортов Кубани", - сказали в пресс-службе.

В понедельник впервые с начала пандемии в регионе было зафиксировано более 500 случаев заражения ковидом за сутки. Всего в Краснодарском крае подтвердили 86 760 случаев COVID-19. На данный момент продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 6 203 человека, из них с подтвержденным диагнозом 3 226 жителей. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находится 32 159 человек, в том числе 16 101 пациент с подтвержденным ковидом лечится на дому.

За время пандемии выздоровели 59 360 человек, в том числе 54 человека за последние сутки. Умерли 8 073 пациента. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 118 жителей, на экстракорпоральной мембранной оксигенации - шесть. В регионе введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.