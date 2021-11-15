На Северном Кавказе и части Юга России в начале недели пройдут дожди со снегом

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Дожди, местами сильные, пройдут в начале недели на Северном Кавказе, слабые и умеренные - на востоке Юга России - в Калмыкии и Астраханской области. Прохождение холодного фронта понизит температуру воздуха, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Во вторник и среду в регионах Северного Кавказа пройдут дожди - от умеренных до сильных, произойдет понижение температуры из-за прохождения холодного воздуха. Слабые и умеренные дожди также прогнозируются в Калмыкии и Астраханской области, там похолодает. В четверг осадки прекратятся, и везде на Северном Кавказа и Юге России погоду станет определять антициклон. Ожидается солнечная погода, но температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы", - сказал он.

Во Владикавказе прогнозируют дождь с мокрым снегом, во вторник столбики термометров резко опустятся с 10 до 1 градуса тепла. Со среды до воскресенья по ночам температура воздуха будет держаться около нуля градусов, в дневные - до 7-9 градусов.

Сильные дожди со снегом ожидаются и в Нальчике уже в ночь на вторник. В среду и четверг в республиканском центре Кабардино-Балкарии температура воздуха в дневные часы будет до 4 градусов, по ночам от нуля до 2 градусов мороза. В выходные дни до 10 градусов днем и до 2-4 градусов ночью.

К ночи с пятницы на субботу проходящие через Ростовскую и Волгоградскую области атмосферные фронты вновь принесут сильные дожди с мокрым снегом. Столбики термометров по ночам в Ростове-на-Дону до выходных дней будут опускаться до 3-5 градусов мороза, в Волгограде до 5 градусов мороза. В субботу температура воздуха повысится до плюсовых значений.

В Симферополе и Ялте до четверга солнечно, до 10 градусов в дневные часы и до нуля по ночам. С пятницы в Крыму пройдут дожди. Ливни прогнозируют в Сочи с пятницы по воскресенье при температуре 12 градусов днем и 8 градусов ночью.