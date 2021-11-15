Ночью температура в Москве опустится до минус шести градусов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ночью во вторник, 16 ноября, температура опустится до минус шести градусов. Погода в ближайшие дни в Москве будет облачная с прояснениями, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"В столице в ближайшие дни будет облачно с прояснениями, с четверга местами ожидаются небольшие осадки. Во вторник, 16 ноября, температура воздуха днем составит минус два - ноль градусов, ночью опустится до минус шести градусов. 17 ноября термометры ночью покажут от минус трех до минус одного градуса, а днем - от нуля до плюс двух градусов", - говорится в сообщении.

В четверг, 18 ноября, днем ожидаются местами небольшие осадки, температура такая же, как и в среду. По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу, 19 и 20 ноября, температура днем составит от минус 1 до плюс 3 градусов, ночью опустится до минус трех градусов. Местами небольшие осадки.