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Пандемия COVID-19

Регистрацию медикаментов для борьбы с ковидом продлили до конца 2022 года

Правительство также ведет ежедневный мониторинг доступности в регионах кислорода и медикаментов, необходимых при коронавирусе, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что регистрация медикаментов, используемых в том числе для борьбы с коронавирусом, продлена до конца следующего года.

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"Принято решение о продлении до конца следующего года действия ранее выданных регистрационных удостоверений и разрешений на временное обращение на препараты, которые в том числе используются при лечении ковида", - сказал председатель кабмина в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. По его словам, "продолжит работать и упрощенный порядок получения таких документов".

"Это позволит избежать перебоев с поставками медикаментов, своевременно предоставлять их пациентам и быстро вводить в оборот новые лекарства", - подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что правительство "ведет ежедневный мониторинг доступности в регионах кислорода и медикаментов, необходимых при коронавирусе", и заверил, что тема обеспечения больниц кислородом находится "на особом контроле правительства". "Для поддержки медицинских организаций привлекаем все имеющиеся ресурсы. В частности, используются возможности Министерства обороны", - сказал премьер-министр.

Мишустин объявил, что "производители кислорода смогут до конца января безвозмездно использовать пять вагонов-цистерн, которые находятся на балансе одной из воинских частей". "Так можно будет быстрее доставлять кислород в регионы", - объяснил он и добавил, что "соответствующее распоряжение правительства подготовлено".

"Однако главное - заранее прогнозировать потребности медицинских организаций, формировать запасы, действовать на опережение", - уверен председатель правительства. На нынешнем заседании он предложил обсудить, что делается для противодействия коронавирусу в России, и какие нужны дополнительные решения.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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