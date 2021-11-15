{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин выразил обеспокоенность низким уровнем коллективного иммунитета в Дагестане

Коллективный иммунитет к COVID-19 в республике находится на уровне 23%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что обеспокоен низким уровнем коллективного иммунитета в Дагестане, а также темпами вакцинации среди старшего поколения. На эти вопросы он обратил внимание главы региона Сергея Меликова в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"В республике сегодня самый низкий показатель коллективного иммунитета по стране, всего 23%", - констатировал Мишустин. "Вызывает беспокойство и то, что прививку сделали лишь около четверти жителей старше 60 лет, а ведь для них коронавирус особенно опасен", - добавил премьер.

Он попросил главу региона подробно доложить о том, что делается, чтобы остановить распространение инфекции, и какие меры принимаются для наращивания темпов вакцинации.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В пунктах вакцинации Вологодской области проведут розыгрыши призов и бесплатных билетов
Студенты и ветеранские организации получат выплаты за вакцинацию с 15 ноября
Читать полностью