Мишустин выразил обеспокоенность низким уровнем коллективного иммунитета в Дагестане

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что обеспокоен низким уровнем коллективного иммунитета в Дагестане, а также темпами вакцинации среди старшего поколения. На эти вопросы он обратил внимание главы региона Сергея Меликова в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"В республике сегодня самый низкий показатель коллективного иммунитета по стране, всего 23%", - констатировал Мишустин. "Вызывает беспокойство и то, что прививку сделали лишь около четверти жителей старше 60 лет, а ведь для них коронавирус особенно опасен", - добавил премьер.

Он попросил главу региона подробно доложить о том, что делается, чтобы остановить распространение инфекции, и какие меры принимаются для наращивания темпов вакцинации.