Останки красноармейца обнаружили в Тахтамукайском районе Адыгеи

МАЙКОП, 15 ноября. /ТАСС/. Участники проекта "Без срока давности" обнаружили в лесу в районе поселка Отрадный Тахтамукайского района Адыгеи останки и личные вещи красноармейца, предположительно, погибшего в конце января 1943 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Офицеры СК России по Республике Адыгея совместно с поисковиками регионального отделения "Поисковое движение России" приняли участие в разведывательно-поисковых работах в Тахтамукайском районе республики, которые ведутся в рамках проекта "Без срока давности".

"Результатом кропотливой работы явилось обнаружение в лесном массиве в районе поселка Отрадный останков и личных вещей красноармейца - каски, солдатского брючного ремня, пряжки, пуговиц с гимнастерки и шинели, ложки и стреляных гильз к винтовке Мосина. Останки и личные вещи солдата носят на себе следы множественных осколочных попаданий. Предположительная дата гибели солдата - конец января 1943 года", - говорится в сообщении.

Подписанных личных вещей обнаружено не было, в связи с чем личность погибшего не установлена. Из архивных документов следует, что 27 января 1943 года подразделения 164 гвардейского стрелкового полка 55 гвардейской стрелковой дивизии понесли значительные потери на территории Тахтамукайского района региона. Поисковые работы продолжаются, добавили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщал Герой России, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Адыгее Эдуард Цеев, по архивным данным Минобороны России, на левом берегу реки Кубань 11 февраля 1943 года ожесточенный бой вела разведгруппа 353 стрелковой дивизии.

Об освобождении Адыгеи

Освобождение территории Адыгеи от нацистов началось в январе 1943 года со станицы Даховской. До конца января части Красной Армии изгнали оккупантов из Майкопа, Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов. Красногвардейский район был освобожден 2 февраля, Теучежский - 4 февраля. 18 февраля 1943 года войска Красной Армии освободили Тахтамукайский район, аулы Афипсип и Псейтук. Этот день считается днем окончательного освобождения.

Из Адыгеи в годы войны было призвано 80 тыс. человек, более 33 тыс. из них погибли, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы. По оценкам специалистов, в настоящее время остается неизвестной судьба более 16 тыс. солдат, ушедших на фронт из Адыгеи.