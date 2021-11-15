Власти Югры заявили о достижении минимального порога коллективного иммунитета к ковиду

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноября. /ТАСС/. Число вакцинированных в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) преодолело порог в 60% привитых от коронавируса взрослых. Первым компонентом в регионе привито свыше 757 тыс. жителей, а сертификаты о вакцинации в бумажном виде граждане с 16 ноября смогут получить в многофункциональных центрах, сообщила в понедельник губернатор Югры Наталья Комарова.

Ранее власти Югры заявляли, что в регионе планировалось привить минимум 755,7 тыс. жителей - 60% всех граждан старше 18 лет. Как отмечал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Югра вошла в число регионов с самыми высокими темпами вакцинации от ковида. С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в частности, медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.

"На 15 ноября 2021 года привиты первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции - 757,4 тыс. человек. Завершили вакцинацию - 633,7 тыс. человек", - сказала глава региона в ходе регионального оперативного штаба.

По ее словам, по данным департамента здравоохранения Югры, за весь период в Югре поступило более 989 тыс. комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. Она также отметила, что с 16 ноября в ХМАО жители смогут получать сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции в многофункциональных центрах на бумажном носителе. Обратиться за их получением смогут также те, кто имеет противопоказания к вакцинации или уже переболел COVID-19. Директор депздрава Югры Алексей Добровольский сообщил, что за минувшие сутки было госпитализировано с коронавирусной инфекцией 114 пациентов - минимальное число за месяц. "В стационаре лечатся - 2 164 человека - на 73 человека меньше, чем неделю назад", - добавил он.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. На 15 ноября за время пандемии в регионе зарегистрировано 85,9 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, 79,1 тыс. пациентов выздоровели, 1 532 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.