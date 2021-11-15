{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане силовики провели следственные мероприятия в Минимущества региона

По данным ведомства, в министерстве проверяли документы с результатами кадастровой оценки за 2019-2020 годы

МАХАЧКАЛА, 15 ноября./ТАСС/. Силовики провели следственные мероприятия в Министерстве по земельным и имущественным отношениям Дагестана, задержаний нет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Минимущества.

"Сегодня сотрудники правоохранительных органов провели проверку в Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан. Предметом проверки послужили результаты кадастровой оценки за 2019-2020 годы. Никаких задержаний нет, только проверка документов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас министерство работает в штатном режиме, все сотрудники выполняют свои должностные обязанности.

Теги
РоссияДагестан
Путин поручил Минтрансу изучить вопрос бесперебойного движения по трем трассам СФО и ДФО
Речь идет о дорогах "Лена", "Вилюй" и "Колыма"
Читать полностью