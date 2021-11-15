В Дагестане силовики провели следственные мероприятия в Минимущества региона

МАХАЧКАЛА, 15 ноября./ТАСС/. Силовики провели следственные мероприятия в Министерстве по земельным и имущественным отношениям Дагестана, задержаний нет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Минимущества.

"Сегодня сотрудники правоохранительных органов провели проверку в Министерстве по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан. Предметом проверки послужили результаты кадастровой оценки за 2019-2020 годы. Никаких задержаний нет, только проверка документов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас министерство работает в штатном режиме, все сотрудники выполняют свои должностные обязанности.