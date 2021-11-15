Росстат: данные переписи населения в регионах СКФО собрали в срок и качественно

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Перепись населения в регионах Северного Кавказа прошла успешно, данные собраны в срок и качественно. Об этом рассказал ТАСС глава Росстата Павел Малков.

"Северный Кавказ переписался очень хорошо целиком. Они все были если не в лидерах, то точно в верхней части списка", - сказал собеседник агентства.

При этом Малков отметил, что в регионах округа низкая востребованность портала госуслуг, доля переписавшихся через портал была ниже, чем по стране. "В целом все прошло позитивно. И Северный Кавказ целиком, и каждый регион в него входящий, большие молодцы. <...> Данные собраны в срок, качественно", - сказал он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.