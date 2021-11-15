{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росстат: данные переписи населения в регионах СКФО собрали в срок и качественно

При этом глава Росстата Павел Малков отметил, что в регионах округа доля переписавшихся через портал была ниже, чем по стране

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Перепись населения в регионах Северного Кавказа прошла успешно, данные собраны в срок и качественно. Об этом рассказал ТАСС глава Росстата Павел Малков.

"Северный Кавказ переписался очень хорошо целиком. Они все были если не в лидерах, то точно в верхней части списка", - сказал собеседник агентства.

При этом Малков отметил, что в регионах округа низкая востребованность портала госуслуг, доля переписавшихся через портал была ниже, чем по стране. "В целом все прошло позитивно. И Северный Кавказ целиком, и каждый регион в него входящий, большие молодцы. <...> Данные собраны в срок, качественно", - сказал он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.

Теги
Северный Кавказ
В Испании женщина спаслась от предполагаемого агрессора, показав жест о помощи из соцсетей
По данным газеты El Pais, женщина показала одной из работниц частной клиники жест, символизирующий в соцсетях домашнее насилие
Читать полностью