Посты охраны выставят с 1 декабря в лесах Липецкой области для предотвращения рубок елей

ЛИПЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. Мобильные и стационарные посты охраны выставят на проходящих через лесные массивы автодорогах Липецкой области с 1 декабря для предотвращения незаконных рубок елей. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"С 1 по 31 декабря в лесничествах региона будут работать мобильные группы и стационарные посты на федеральных трассах и автодорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы", - сказал Артамонов. Кроме того, лесники вместе с сотрудниками органов внутренних дел будут оперативно пресекать попытки хищения новогодних сосен и елей и незамедлительно привлекать к ответственности тех, кто незаконно рубит лес. "Подобные мероприятия проводятся ежегодно в преддверии новогодних праздников и направлены на сохранение лесов и, прежде всего, соснового и елового молодняка", - заметил Артамонов.

Между тем, областные лесхозы в текущем году планируют заготовить к Новому году около 35 тыс. елей и сосен, выращенных на специальных плантациях. "Массовая торговля новогодними "красавицами" в регионе начнется 20 декабря, их стоимость в среднем составит 350 рублей за метр, торговые точки на улицах Липецка уже определены в ходе открытых аукционов", - пояснили в пресс-службе администрации региона. Здесь напомнили, что за незаконные заготовки елей и сосен предусмотрены различные виды наказания. "В зависимости от размера причиненного ущерба окружающей среде виновники привлекаются к административной или уголовной ответственности", - подчеркнули в пресс-службе.

Сам же Артамонов заметил, что областные власти поставили перед собой задачу не только сохранить, но и преумножить лесные массивы региона как необходимой составляющей улучшения экологии. "Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха, почв, позитивно скажется на здоровье населения", - уверен Артамонов.