Во Владимире в 2022 году построят быстровозводимый ковидный госпиталь

ВЛАДИМИР, 15 ноября. /ТАСС/. Быстровозводимый инфекционный госпиталь, который позволит создать резерв коек для лечения больных с коронавирусом во Владимире, введут в эксплуатацию в 2022 году. Об этом со ссылкой на врио губернатора региона Александра Авдеева в понедельник сообщили на сайте администрации Владимирской области.

Врио губернатора озвучил инициативу строительства инфекционного госпиталя в регионе в первые дни после назначения на должность. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в область поддержал идею, заверив, что на реализацию проекта будут выделены федеральные средства. Специально созданная рабочая группа изучила три возможные площадки под строительство, сделав выбор в пользу территории Областной клинической больницы во Владимире. Подготовка площадки под строительство инфекционного госпиталя на территории Областной клинической больницы начнется 16 ноября.

"Работу по возведению госпиталя поручаю начать в ближайшие дни, чтобы в максимально краткие сроки учреждение начало принимать пациентов. В следующем году объект должен быть введен в эксплуатацию", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Александра Авдеева.

По данным администрации области, необходимые разрешения от надзорных ведомств в отношении участка на территории Областной клинической больницы уже получены, сейчас оперативно оформляется соответствующая документация, ведутся необходимые юридические процедуры. Врио губернатора поручил профильным департаментам проработать совместно с администрацией города Владимира вопрос о скорейшей очистке участка от деревьев, подготовку его под начало строительных работ. В ближайшее время будут внесены предложения о выборе подрядчика строительного объекта.

Ранее власти сообщали о напряженной ситуации с наличием свободных коек для лечения больных ковидом - сейчас для того, чтобы спасать пациентов, примерно на 30% сокращены объемы оказания плановой медицинской помощи. Строительство инфекционного госпиталя позволит создать в регионе необходимый резерв профильных коек. По состоянию на 15 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 86,8 % из них занято, свободны 306 коек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 67 677 случаев заболевания, в том числе 325 - за последние сутки. Выздоровели 53 345 человек, отмечено 2 349 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли 450 079 жителей, второй - 412 534. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,9%.