В стационарах Петербурга стало меньше на 209 пациентов с COVID-19 за выходные

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом, находящихся в стационарах Петербурга, составляет более 7,4 тыс., что ниже показателей 12 ноября на 209 человек, сообщила в понедельник пресс-служба Смольного.

Согласно справке, распространенной пресс-службой администрации города, о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, сократилось и количество поступивших в стационары - 284 человек. На прошлой неделе этот показатель превышал отметку в 300. Всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 18 больниц. Амбулаторное лечение сейчас проходят более 40 тыс. человек, 39,3 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Как следует из отчета, в реанимации находятся 722 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 371 пациент. На данный момент в городе развернуто более 9,4 тыс. коек для больных с коронавирусной инфекцией, около 2 тыс. из них остаются свободными.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 1,9 млн человек, более 2 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 177 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 596 484 доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 754 717 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 680 610 человек (1 144 за сутки), умерли 25 109 (77 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 968 случаев заражения.