В ЛНР сообщили, что жители благодарны Путину за указ о гуманитарной поддержке

ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в понедельник от лица ее жителей поблагодарил президента России Владимира Путина за подписание указа "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

"Пока "сограждане" [украинская сторона] обстреливают нашу территорию, братский народ России снова протягивает руку помощи и оказывает гуманитарную поддержку, так необходимую Донбассу. Жители ЛНР благодарят президента России за подписание соответствующего указа!" - написал Пасечник на странице в Twitter.

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник назвал этот указ президента России очень серьезным шагом в процессе интеграции Донбасса и России.

Указ президента России "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Как отмечается в документе, решение об оказании поддержки принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".