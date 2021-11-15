СПЧ сообщил о поддержке со стороны МЧС идеи о выявлении опасного поведения на улицах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. МЧС РФ поддержало предложение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека об усовершенствовании системы городского видеонаблюдения "Безопасный город" для выявления неадекватного или опасного поведения людей на улицах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте СПЧ.

"Предложение Совета об усовершенствовании систем городского видеонаблюдения "Безопасный город" и их аналогов, в частности, дополнении их функционалом по выявлению неадекватного, общественно опасного поведения с незамедлительным информированием органов правопорядка, было в целом поддержано с поправкой на то, что построение и развитие АПК "Безопасный город" в настоящее время осуществляется за счет средств бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе СПЧ, предложение поддержали в МЧС России.

Также, по данным СПЧ, Минпросвещения, Минобрнауки РФ и Рособрнадзор сочли заслуживающим внимания предложение Совета о корректировке программ подготовки будущих педагогов и организации курсов повышения квалификации действующих преподавателей. Речь идет о формировании навыков по специальным разделам психологии, а также по необходимым поведенческим алгоритмам в экстренных ситуациях, включая проведение учений в образовательных учреждениях.

Ранее глава Совета Валерий Фадеев направил в правительство РФ предложения по предотвращению случаев стрельбы в учебных заведениях.

20 сентября студент первого курса ПГНИУ на территории одного из корпусов открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Еще один случай произошел в Казани, где бывший ученик гимназии № 175 в мае устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали.

Система "Безопасный город" входит в государственную программу "Защита населения и территорий от ЧС". Технические требования к ней были сформированы в 2014 году. Планировалось, что она заработает по всей России в 2017 году, но по различным причинам этого не произошло.