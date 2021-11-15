Власти края усилили контроль за качеством угля на алтайской ТЭЦ из-за проблем с отоплением

БАРНАУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Алтайского края усилили контроль качества угля, поступающего в город Яровое на проблемную ТЭЦ, которая является единственным источником теплоснабжения для 18 тыс. жителей, сообщается в релизе в понедельник пресс-службы краевого правительства. Экспертиза топлива будет проводиться для недопущения перебоев в работе ТЭЦ из-за зашлакованности котла.

Проблемы с теплоснабжением в Яровом обострились в 2019 году, когда из-за частных аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС, который действует до сих пор. Одной из причин частных поломок котла называлось некачественное топливо.

"Усилен входной контроль качества характеристик поступающих партий угля. Обеспечивается тройной контроль - на муниципальном предприятии "ЯТЭК", а также в двух независимых лабораториях (ООО "Сибирская генерирующая компания" и ООО "Научно-производственное предприятие "Алтайский углеисследовательский центр"), имеющих аккредитацию на проведение соответствующих исследований. Все эти меры необходимы для недопущения перебоев в теплоснабжении города", - говорится в сообщении.

По данным властей, предприятие "ЯТЭК" сейчас имеет достаточное количество материально-технических ресурсов для обеспечения теплоснабжения.

"Основной причиной произошедшего сбоя в подаче тепла в начале ноября стал недостаточный контроль со стороны главы города за функционированием местной ТЭЦ - главного и единственного источника теплоснабжения Ярового. Резкое снижение температуры теплоносителя произошло из-за того, что 2 ноября котлоагрегат №9 вывели в ремонт из-за его зашлакованности", - отмечается в пресс-релизе.

В город направили тепловые пушки для обогрева соцобъектов. Проверку проводит прокуратура и СК. По словам главы региона Виктора Томенко, причиной проблем с теплоснабжением в городе стали нарушения технологического процесса со стороны компании "ЯТЭК" в ходе подготовки к зиме.

К восстановлению нормальной работы ТЭЦ было привлечено несколько бригад. С 9 ноября станция вошла в штатный режим подачи теплоносителя. Во время аварий в 2021 году температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов.