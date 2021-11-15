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Глава ЯНАО назвал работу с молодежью важнейшей стратегической задачей властей

По мнению Дмитрия Артюхова, в стране необходимо создать всеобъемлющую систему выявления и поддержки талантливых детей

ТАСС, 15 ноября. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, которого в понедельник президент России Владимир Путин назначил главой комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика", назвал работу с молодыми людьми важнейшей стратегической задачей.

"Благодарен президенту за оказанное доверие. За молодежью будущее нашей страны, именно она продолжает развивать ее и менять к лучшему. Поэтому сейчас необходимо закладывать правильные ценности, создать всеобъемлющую систему выявления и поддержки талантливых детей. Работа с молодыми людьми - важнейшая стратегическая задача", - цитирует пресс-служба правительства ЯНАО Артюхова.

На Ямале уже реализуется программа по поддержке молодежи, которая включает в себя как федеральные, так и собственные региональные проекты. В пресс-службе уточнили, что число участников детских и молодежных объединений увеличилось почти на четверть за последние три года. Больше чем на треть за последний год выросло количество молодых людей, участвующих в добровольческом движении. Самыми востребованными объединениями являются волонтеры-медики, волонтеры Победы, отряд "Лиза Алерт", "Зеленая Арктика".

Ямал - один из первых регионов страны, где началось создание арт-резиденций - современных пространств для творчества. Пилотным проектом стал "Полярис" в Салехарде, он уже запущен. В ближайшие два года арт-резиденции появятся в Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. Кроме того, в округе принято решение о запуске программы реновации объектов для молодежи.

Последние три года ведется системная работа со старшими школьниками, например введены образовательные сертификаты, которые позволяют старшеклассникам проходить интенсивы с преподавателями ведущих вузов страны.

В этом году на территории округа состоится Форум молодых лидеров стран Арктического совета ICE, в нем запланировано участие представителей всех восьми стран Арктического совета. В следующем году округ организует Международный фестиваль молодежи коренных народов Арктического региона. Эти мероприятия входят в план председательства России в Арктическом совете.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий Андреевич
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