В Вологодской области введут индексацию выплат на содержание детей-сирот в семьях

ВОЛОГДА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области увеличат размер выплат на содержание детей-сирот в семьях до минимального прожиточного минимума и введут ежегодную их индексацию. Всего в регионе 3 461 такой ребенок, нововведение потребует 8,7 млн рублей из регионального бюджета, сообщил в понедельник спикер областного парламента Андрей Луценко.

"В настоящее время депутаты фракции "Единая Россия" разработали законопроект, который позволит решить вопрос [увеличения выплат]. Предлагается ввести денежные выплаты на детей ежемесячно в размере ежемесячного прожиточного минимума на детей. На 2022 год эта сумма составит по Вологодской области 12 201 рубль. По области на 1 октября таких детей 3 461 ребенок, объем дополнительных средств - 8,7 млн рублей из регионального бюджета. Считаем, что эта инициатива крайне важна для вологжан. Просим поддержать и готовы вынести законопроект на декабрьскую сессию для рассмотрения и принятия", - сказал Луценко.

По его словам, предложение увеличить выплаты обсуждалось летом во время формирования народной партийной программы "Крепкая семья". Сейчас мера поддержки существует, она составляет 10 105 рублей в месяц на ребенка. Выплаты введены с 1 января 2018 года и за эти годы не пересматривались. Возникла потребность в увеличении.

Губернатор Олег Кувшинников предложение поддержал. "Стратегия области с 2012 года - поэтапное, плановое снижение детей, воспитываемых в детских домах. На сегодня 88,5% от общего количества детей-сирот воспитываются в семьях. Мера назрела давно и предложение партии "Единая Россия" полностью поддерживаю. Ежегодная индексация прожиточного минимума позволит увеличивать объем средств на содержание детей-сирот. Поручаю предусмотреть необходимые средства", - сказал глава региона.